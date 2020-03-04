Жители Псковской области могут смотреть новый круглосуточный канал «Запад 24»

07:44, 04 марта 2020, ПАИ

Жители Псковской области могут смотреть новый круглосуточный канал «Запад 24», сообщает ГТРК «Псков».

Проект, созданный на базе ГТРК «Калининград», создаст единое информационное пространство на территории всего Северо-Запада - от Балтийска до Воркуты, от Мурманска до Пскова. «Запад 24» - это не только новости и прямые трансляции, но и познавательные программы, которые будут предоставлять филиалы ВГТРК, в том числе ГТРК «Псков».

Смотреть новый канал можно в любое время и на любом устройстве. Достаточно зайти на сайт zapad-24.ru.

«Мы с вами здесь сегодня запустили очень благое и очень полезное для всех нас дело. И это доказывает, во-первых, нашу мощь, мощь ВГТРК. И это такой замечательный ресурс для СЗФО, такая объединяющая информационная площадка», - отметил заместитель гендиректора ВГТРК Рифат Сабитов.