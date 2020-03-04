Жители Псковской области могут смотреть новый круглосуточный канал «Запад 24»
Жители Псковской области могут смотреть новый круглосуточный канал «Запад 24», сообщает ГТРК «Псков».
Проект, созданный на базе ГТРК «Калининград», создаст единое информационное пространство на территории всего Северо-Запада - от Балтийска до Воркуты, от Мурманска до Пскова. «Запад 24» - это не только новости и прямые трансляции, но и познавательные программы, которые будут предоставлять филиалы ВГТРК, в том числе ГТРК «Псков».
Смотреть новый канал можно в любое время и на любом устройстве. Достаточно зайти на сайт zapad-24.ru.
«Мы с вами здесь сегодня запустили очень благое и очень полезное для всех нас дело. И это доказывает, во-первых, нашу мощь, мощь ВГТРК. И это такой замечательный ресурс для СЗФО, такая объединяющая информационная площадка», - отметил заместитель гендиректора ВГТРК Рифат Сабитов.