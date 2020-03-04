Регионы смогут полностью запретить работу «наливаек» в жилых домах

08:53, 04 марта 2020, ПАИ

Депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах, пишут «Ведомости».

Глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн уточнил, что документ направлен на борьбу с так называемыми «наливайками» – небольшими барами на первых этажах жилых домов, которые торгуют алкоголем по ночам. Россияне жалуются на шум посетителей таких заведений.

Согласно законопроекту, региональные власти смогут ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета. Также власти субъектов России смогут устанавливать время распития алкоголя в таких заведениях. Планируется установить на федеральном уровне минимальную площадь зала обслуживания такого заведения в жилом доме – не менее 20 квадратных метров.

Депутат считает логичным увязать эти ограничения со временем торговли в розничных магазинах – на федеральном уровне с 23 до 8 часов с возможностью ужесточения в регионе. Парламентарий утверждает, что предложения по времени торговли поступали от бизнеса. По его словам, сейчас авторы проекта ждут заключения ГПУ. Ожидается, что окончательная редакция поправок будет готова в течение марта.

