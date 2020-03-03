Специалисты Россельхознадзора не пропустили через госграницу 2 тонны клюквы

09:34, 04 марта 2020, ПАИ

Из Белоруссии в Псковскую область Россельхознадзор не пропустил 2 тонны клюквы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В фитосанитарном контрольном пункте «Лобок» Невельского района, расположенном на российско-белорусском участке госграницы, провели контроль партии свежей клюквы.

В ходе проверки документов выяснилось, что клюква следовала из Белоруссии на территорию России без фитосанитарного сертификата страны, который мог бы подтвердить ее состояние. По факту нарушения было возбуждено дело об административном правонарушении.