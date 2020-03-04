Из России ограничен вывоз медицинских масок, перчаток и халатов

10:05, 04 марта 2020, ПАИ

На фоне распространения коронавируса правительство России со 2 марта до 1 июня 2020 года ограничило вывоз из России некоторых видов медицинских изделий и оборудования. Действие постановления не распространяется на вывоз масок и других медизделий гражданами для личного пользования, уточняется в документе кабмина.

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления по 1 июня 2020 г. временный запрет на вывоз из Российской Федерации продукции по перечню согласно приложению, за исключением вывоза такой продукции для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства Российской Федерации, а также вывоза физическими лицами для личного использования материалов и предметов одноразового употребления, относящихся к этой продукции», - говорится в постановлении.

В перечне продукции со временным ограничением на вывоз - защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, маски, бинты, вата и марля, дезинфицирующие и противовирусные средства на основе на основе четвертичных аммониевых солей, на основе галогенированных соединений, хирургические перчатки и халаты.

Глава Минпромторга Денис Мантуров пояснил, что, таким образом, в России намерены предотвратить искусственный дефицит масок, респираторов, противовирусных средств, которые спекулянты могут вывозить за рубеж.

Временный запрет на вывоз распространяется и на товары, которые до вступления постановления в силу были помещены под таможенные процедуры, но фактический вывоз которых ещё не начался.