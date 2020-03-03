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12 упаковок форели и сёмги похитила из магазина жительница Острова

В Острове местная жительница украла из магазина 12 упаковок рыбы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

3 марта в 12:05 на пульт дежурного поступил сигнал из охраняемого объекта – магазина на улице 1 мая. На место сразу же прибыла группа экстренного реагирования. Выяснилось, что из торгового зала женщина похитила форель и сёмгу на сумму более 2 тысяч рублей.

Подозреваемая была задержана и передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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