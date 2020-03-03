12 упаковок форели и сёмги похитила из магазина жительница Острова

10:24, 04 марта 2020, ПАИ

В Острове местная жительница украла из магазина 12 упаковок рыбы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

3 марта в 12:05 на пульт дежурного поступил сигнал из охраняемого объекта – магазина на улице 1 мая. На место сразу же прибыла группа экстренного реагирования. Выяснилось, что из торгового зала женщина похитила форель и сёмгу на сумму более 2 тысяч рублей.

Подозреваемая была задержана и передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.