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Политика

ЦИК России и ОНФ подписали соглашение о сотрудничестве

Центральная избирательная комиссия России и Общероссийский народный фронт подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в части информационно-разъяснительной деятельности во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России перед началом заседания ЦИК 4 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова подчеркнула, что и ОНФ, и ЦИК созрели для этого соглашения. По ее мнению, очень важно решить все организационные вопросы предстоящего голосования.

«Время спрессовано, его не так много, а сделать предстоит очень многое, — обратилась к коллегам Элла Памфилова. — Самое главное — донести до каждого гражданина России, имеющего право голоса, всю в полной мере информацию о предстоящем всероссийском голосовании: где, когда, о чем будет идти речь в поправках, какие права и возможности есть у людей».

«Это большая честь подставлять плечо Центризбиркому», — подчеркнул руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. Он сообщил, что актив ОНФ сделает всё, чтобы каждый гражданин России знал, где будут находиться места для голосования, и где можно ознакомиться с предложенными поправками в Конституцию. «Приложим к этому все усилия», — добавил Михаил Кузнецов.

Элла Памфилова анонсировала, что ЦИК России в скором времени подпишет отдельное соглашение с Общественной палатой России по созданию наблюдательского корпуса.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России состоится 22 апреля.

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