Владимир Путин поздравил Камболова с победой на выборах в Южной Осетии

11:32, 20 сентября 2026, ПАИ

Президент России Владимир Путин созвонился с Маратом Камболовым и поздравил его победой на выборах нового главы Республики Южная Осетия, сообщили в Кремле.

Глава Российского государства назвал победу убедительной и отметил беспрецедентно высокую явку в республике, а также высокий уровень поддержки кандидатуры Марата Камболова.

Владимир Путин пожелал Марату Камболову всего самого наилучшего и успешной реализации предвыборных планов.