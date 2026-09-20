Владимир Путин поздравил Камболова с победой на выборах в Южной Осетии
Президент России Владимир Путин созвонился с Маратом Камболовым и поздравил его победой на выборах нового главы Республики Южная Осетия, сообщили в Кремле.
Глава Российского государства назвал победу убедительной и отметил беспрецедентно высокую явку в республике, а также высокий уровень поддержки кандидатуры Марата Камболова.
Владимир Путин пожелал Марату Камболову всего самого наилучшего и успешной реализации предвыборных планов.
В избирком Псковской области не поступало жалоб на нарушение волеизъявления граждан