Явка на ДЭГ в Псковской области составила 86%

13:08, 20 сентября 2026, ПАИ

В Псковской области к 12:00 20 сентября с помощью дистанционного электронного голосования проголосовали 46 594 человека. Явка на ДЭГ достигла 86 %, сообщили ПАИ в избирательной комиссии региона.

На избирательные участки к этому времени пришло 141 188 человек, явка составила 33 %.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылось 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.