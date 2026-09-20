Явка на ДЭГ в России достигла 85%

10:02, 20 сентября 2026, ПАИ

Явка на дистанционное электронное голосование в России достигла 85 %, сообщается в официальном аккаунте Минцифры России в MAX.

В России идёт третий день голосования на выборах разных уровней. По данным на 09:55, свой выбор на платформе сделали 3,4 млн зарегистрировавшихся на ДЭГ избирателей.

Лидеры по явке среди регионов – Новгородская (90 %) и Смоленская (89 %) области, Республика Марий Эл (89 %), Магаданская область (88 %) и Чувашия (88 %).

Дистанционное электронное голосование в 2026 году применяется в 32 регионах. Проголосовать на платформе могут граждане, заранее зарегистрировавшиеся на ДЭГ.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылось 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.