Мошенник с помощью современных технологий оформил на жителя Печор кредит на 650 тысяч

11:31, 04 марта 2020, ПАИ

Неизвестный мошенник, получив удаленный доступ к ноутбуку жителя Печор, обворовал мужчину на 657 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

53-летнему жителю Печор позвонил неизвестный «сотрудник страховой компании», в обязанности которого, якобы, входит возврат денежных средств валютной биржи. Он заверил потерпевшего, что ему полагается вернуть определенную сумму, оставшуюся на личном счете.

Далее злоумышленник получил доступ к ноутбуку мужчины, и через программу удаленного доступа оформил от его имени кредитный договор, похитив почти 660 тысяч рублей.

В настоящее время следователи проводят проверку в рамках возбужденного уголовного дела.