Мультфильмы Суздальского фестиваля анимационного кино покажут в Пскове

12:00, 04 марта 2020, ПАИ

Мультфильмы Суздальского фестиваля анимационного кино можно будет увидеть в Пскове с 11 по 13 марта, сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В 2020 году фестиваль в седьмой раз проводит широкомасштабную всероссийскую акцию «Открытая премьера». Её суть заключается в том, что показ новейших мультфильмов конкурсной программы Фестиваля заканчивается зрительским голосованием за полюбившуюся картину.

По итогам масштабного зрительского голосования по всей стране определится фильм-победитель «Открытой премьеры», он будет объявлен на торжественной церемонии закрытия, а его авторы получат приз зрительских симпатий.

Открытый российский Фестиваль анимационного кино ежегодно проходит в Суздале Владимирской области и известен всем, кто работает в индустрии мультфильмов. Профессионалы анимации и студенты профильных учебных заведений собираются на площадке форума, чтобы показать свои новейшие работы соратникам по «мультцеху».