Патриотический вечер прошел для воспитанников псковского центра «Подросток»

12:23, 04 марта 2020, ПАИ

Патриотический вечер, посвященный партизанскому движению, прошел для воспитанников Центра образования «Подросток» в псковской библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Ребятам показали экспозицию с артефактами, найденными в ходе археологических раскопок в бывшем Партизанском крае — ручную типографию, на которой печатались призывные листовки, ручные фонари, посуду, а также боеприпасы. Кроме этого, воспитанникам подарили георгиевские ленты и пироги.

Секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» Игорь Тарасов рассказал об образовании партизанских отрядов в Псковской области и ключевых событиях времен Великой Отечественной войны.

Также с ребятами пообщались заместитель секретаря Псковского городского местного отделения Партии Валерий Лесников и член фракции «Единая Россия» в гордуме депутат Галина Неваленная.