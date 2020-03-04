Антинаркотический рейд провели полицейские по студенческим общежитиям в Пскове

12:41, 04 марта 2020, ПАИ

В Пскове сотрудники полиции провели в студенческих общежитиях антинаркотический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Сотрудники полиции проверили общежития Псковского университета и колледжа. Побывав в каждой комнате, они познакомились с условиями проживания студентов и рассказали, как не стать жертвами наркопреступлений и самим не нарушить закон.

16 студентов прошли добровольное тестирование на содержание наркотических средств. Результаты экспресс-тестов показали отсутствие наркотического опьянения.

Все студенты получили памятки и буклеты, в которых указаны телефоны правоохранительных органов, а также информацию о сайте добровольческих организаций. Подобные рейды по студенческим общежитиям осуществляются полицией регулярно.