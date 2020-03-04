Обновился состав Молодежного совета при главе Пскова

12:38, 04 марта 2020, ПАИ

Обновился состав Молодежного совета при главе Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, из 34 кандидатов выбрали 15.

Так, в состав совета вошли Олег Каранин, Илья Никитин, Максим Ермолин, Александр Андреев, Юлия Воеводина, Евгения Воропаева, Екатерина Петрова, Елизавета Кудряшова, Софья Козлова, Евгения Емельянова, Анастасия Димитриева, Арина Колосова, Алина Кузьменко, Валерия Коновалова и Сергей Иванов.

Отмечается, что всем кандидатам были выставлены рейтинговые баллы, а также оценивались актуальность их предложений по развитию молодежной политики и новаторские идеи.

В состав конкурсной комиссии вошли депутаты Псковской городской Думы Любовь Николаева и Сергей Мусиенко, управляющий делами гордумы Анна Ефимова и ряд других сотрудников аппарата гордумы.