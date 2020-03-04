Родители воспитанников псковского детсада пожаловались на платные бахилы

13:40, 04 марта 2020, ПАИ

В Пскове родители пожаловались на платные бахилы у входа в детский сад. Соответствующая жалоба была размещена на сайте губернатора.

Елена Гаврилова рассказала, что в детском саду вышел приказ о посещении детского сада только в бахилах. При этом учреждение не предоставляет их бесплатно, и каждый родитель вынужден покупать за свой счет, чтобы зайти внутрь.

«В нашей семье на данный момент работает только муж и бюджет расписан, я не могу выделить дополнительные 300 рублей в месяц на бахилы», - пожаловалась Елена Гаврилова.

В дошкольном образовательном учреждении №55 «Загадка» во время беседы с корреспондентом Псковского агентства информации рассказали, что документ связан с эпидемиологический ситуацией в городе.

«У нас издан приказ, рекомендовано использование бахил взрослыми», - рассказали в детском саду. Такой приказ был издан на основе письма, полученного от главного санитарного врача Псковской области.

«Было собрание попечительского совета, родителей, где принято решение об использовании бахил», - добавили в учреждении.

При этом бахилы детский сад закупил сам, они помещены в корзину перед входом. По словам представителей детского сада, использовать их можно бесплатно.