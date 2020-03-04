Резную печать XVII века отреставрировали в Пскове

13:43, 04 марта 2020, ПАИ

Резную печать XVII-XVIII века отреставрировали в Пскове, сообщается в Instagram Археологического центра Псковской области.

«Этот замечательный предмет обнаружили в ходе раскопок на месте бывшей ТЭЦ ещё в конце прошлого года. Мы тогда и не надеялись, что удастся рассмотреть рисунок печати, но после кропотливой работы специалистов-реставраторов по металлу теперь можно разглядеть все детали. Владельца печати пока установить не удалось», - уточнили археологи.

Раскопки на территории ТЭЦ в районе улицы Советской в Пскове продолжаются не один год, археологи сделали уже немало интересных находок и открытий. Подробнее об истории и сокровищах Мстиславского раскопа можно узнать здесь>>>