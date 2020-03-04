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Общество

Каждый псковский выпускник получит бесплатный справочник «Абитуриент – 2020»

Каждый псковский выпускник сможет получить бесплатный справочник «Абитуриент – 2020». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции «Псковской правды».

Выпускники 9 и 11 классов Пскова и Псковской области смогут получить необходимый справочник, который имеет всю информацию о правилах ЕГЭ, календарь единого государственного экзамена, а также список популярных учебных заведений города, области, Санкт-Петербурга, Новгорода и Ленинградской области, а также Эстонии.

Вся информация, необходимая для каждого выпускника, собрана в одном буклете. В частности, это рекомендации для подготовки к ЕГЭ и советы по выбору наряда для выпускного вечера.

Справочник уже был получен всеми школами города Пскова, в ближайшее время его разошлют по школам области. Общий тираж 9 тысяч экземпляров. Для получения справочников необходимо обратиться к классным руководителям.

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