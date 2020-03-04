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Общество

В вопросе присоединения части Псковского района к Пскову учтут мнение горожан

В вопросе присоединения части Псковского района к Пскову глава администрации города Александр Братчиков намерен полагаться на мнение горожан. Об этом он заявил на совещании по обсуждению «Стратегии социально-экономического развития города Пскова до 2030 года», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Братчиков отметил, что люди покупают жилье в районе, а по сути речь идет уже о границе города, но при этом возникают вопросы с устройством детей в ближайшие городские школы и детсады. Причина - прописка. Чем ближе 2030-й год, тем эта проблема становится более актуальной, город развивается, констатировал Александр Братчиков.

«Надо послушать, что жители скажут. Если они не хотят объединения, то мы не можем заставлять», - добавил глава администрации. 

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