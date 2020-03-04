Масло и яйца подешевели в Псковской области за последнюю неделю

14:51, 04 марта 2020, ПАИ

В Псковской области за неделю упала цена на масло и яйца. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

За период с 26 февраля по 2 марта 2020 года произошло изменение цен на масло подсолнечное – на 1,6% (25 февраля было 99,66 рублей, стало 98,09 рублей по состоянию на 2 марта). Доступнее для покупателей стали яйца – на 1,3%. Ранее за десяток яиц приходилось в среднем отдавать 54,51 рубля, сейчас – 53,82 рубля. За килограмм пшена 25 февраля покупатели отдавали 75,12 рублей, а 2 марта – 74,43. Стоимость этого продукта упала на 0,9%.

Больше всего за период с 26 февраля по 2 марта подорожали помидоры – на 11,2% (было 143,52 рубля, стало 159,58 рублей), свежие огурцы - за килограмм 25 февраля покупатели отдавали 177,11 рублей, а уже 2 марта – 181,59 рубль, увеличение стоимости произошло на 2,5%. Не изменились цены на говядину, свинину, а также баранину. На прежнем уровне осталась стоимость масла сливочного и соли.