Публичное обсуждение кандидатов на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области пройдет 10 марта

14:55, 04 марта 2020, ПАИ

Обсуждение кандидатов на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области состоится 10 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Расширенное заседание Общественного совета и публичное обсуждение кандидатов состоится в 15:00 по адресу: улица Некрасова, 23, кабинет 201. Кандидаты выступят с докладом о программе своих действий, а также ответят на вопросы участников заседания Общественного совета.

Желающим принять участие в расширенном заседании необходимо направить материалы на адрес почты: oi.rarog@economics.pskov.ru, указав свои данные - имя и фамилию, телефоны, почту.

5 марта станет последним днем подачи заявлений от кандидатов на должность уполномоченного. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(8112) 299-729, доб.105.