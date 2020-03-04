0
16:12
Общественные слушания по ликвидации городской свалки пройдут 14 апреля в Пскове
15:03
Каждый псковский выпускник получит бесплатный справочник «Абитуриент – 2020»
14:39
Антитеррористические учения прошли в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:43
Резную печать XVII века отреставрировали в Пскове
12:11
Губернатор призвал наладить системную работу по реализации нацпроектов в Псковской области
11:49
Выставка «Никто кроме нас!» в честь псковских героев-разведчиков и десантников открыта в галерее «Цех»
11:25
Памятник Скорбящей Матери в Плюсском районе отремонтируют к 9 Мая
Еще новости
Общество

Публичное обсуждение кандидатов на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области пройдет 10 марта

Обсуждение кандидатов на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области состоится 10 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Расширенное заседание Общественного совета и публичное обсуждение кандидатов состоится в 15:00 по адресу: улица Некрасова, 23, кабинет 201. Кандидаты выступят с докладом о программе своих действий, а также ответят на вопросы участников заседания Общественного совета.

Желающим принять участие в расширенном заседании необходимо направить материалы на адрес почты: oi.rarog@economics.pskov.ru, указав свои данные - имя и фамилию, телефоны, почту.

5 марта станет последним днем подачи заявлений от кандидатов на должность уполномоченного. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(8112) 299-729, доб.105.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Общественные слушания по ликвидации городской свалки пройдут 14 апреля в Пскове
04 марта 2020
Общественные слушания по ликвидации городской свалки пройдут 14 апреля в Пскове
Каждый псковский выпускник получит бесплатный справочник «Абитуриент – 2020»
04 марта 2020
Каждый псковский выпускник получит бесплатный справочник «Абитуриент – 2020»
Антитеррористические учения прошли в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
04 марта 2020
Антитеррористические учения прошли в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Резную печать XVII века отреставрировали в Пскове
04 марта 2020
Резную печать XVII века отреставрировали в Пскове
Губернатор призвал наладить системную работу по реализации нацпроектов в Псковской области
04 марта 2020
Губернатор призвал наладить системную работу по реализации нацпроектов в Псковской области
Выставка «Никто кроме нас!» в честь псковских героев-разведчиков и десантников открыта в галерее «Цех»
04 марта 2020
Выставка «Никто кроме нас!» в честь псковских героев-разведчиков и десантников открыта в галерее «Цех»
Памятник Скорбящей Матери в Плюсском районе отремонтируют к 9 Мая
04 марта 2020
Памятник Скорбящей Матери в Плюсском районе отремонтируют к 9 Мая
ФОТОФАКТ: Стоянку автомобилей ограничили на пересечении улиц Киселева и Пароменской в Пскове
04 марта 2020
ФОТОФАКТ: Стоянку автомобилей ограничили на пересечении улиц Киселева и Пароменской в Пскове

Идет загрузка...