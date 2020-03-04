Задолженность коммунальных компаний за энергоресурсы сократилась в России на 12,4%

15:16, 04 марта 2020, ПАИ

На 12,4% сократилась задолженность коммунальных компаний за энергоресурсы по итогам 2019 года, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Задолженность организаций коммунального комплекса за этот период [2019 год] за топливно-энергетические ресурсы сократилась по сравнению с прошлым годом на 12,4% или 24,5 млрд рублей и составляет 173 млрд рублей», - сказал Владимир Якушев.

При этом долги за услуги ЖКХ со стороны потребителей в последние несколько лет остаются на одном и том же уровне. Из 1,3 трлн рублей долгов 810 млрд рублей задолжало население, управляющие компании и ТСЖ, 60 млрд рублей - бюджетные организации и более 400 млрд рублей - прочие потребители.