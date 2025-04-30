Комиссар поискового отряда «Застава» Михаил Корнеев стал гостем программы «Среда обитания». Главное
Комиссар поискового отряда «Застава» Михаил Корнеев стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- в поисковой организации «След «Пантеры» порядка 30 отрядов. В их составе около 250–300 человек, которые постоянно участвуют в раскопках. В Псковской области насчитывается 150–200 «матёрых», опытных поисковиков;
- поисковые отряды действуют в каждом районе и округе Псковской области, в некоторых – не по одному;
- поисковому отряду «Застава» 7 сентября этого года исполнится 14 лет. В его состав входят не только псковичи, но и поисковики из Нижнего Новгорода;
- численность поисковиков в Псковской области практически не меняется, поскольку кто-то уходит из движения в силу возраста, а на их место приходят молодые люди. Кузницей кадров для движения в некотором смысле является молодёжная «Вахта Памяти», которая уже несколько лет проводится в Невеле и собирает порядка 250 детей со всей России;
- для поисковиков в рамках «Вахт Памяти» проходят мастер-классы, встречи с архивистами и историками. Кроме того, на таких мероприятиях опытные поисковики делятся опытом с начинающими;
- в «Вахтах Памяти» в Псковской области участвуют поисковики из дальневосточных и уральских регионов, где боевых действий не было. Они приезжают сюда, чтобы разыскать останки бойцов, призванных из их регионов. Также на «Вахты Памяти» в Псковскую область приезжают поисковики из Белоруссии, в частности в этом году – из Минска и Полоцка;
- к каждому новому сезону поисковые отряды готовят свои планы, которые представляют в головной региональной организации «След «Пантеры». Затем эти планы направляются в Москву, откуда приходит уже сводный план работ на предстоящий сезон;
- чтобы определить территорию для проведения работ, поисковики изучают боевые донесения, аэрофотосъёмку времён войны – смотря где шли бои;
- псковские поисковики в своей работе пользуются металлоискателями, щупами, лопатами. Недавно отряд «Застава» приобрёл так называемые рамки, которые позволяют «просматривать» почву на глубине 3–3,5 метра. «Было бы шикарно, если бы был георадар», – говорит Михаил Корнеев;
- в некоторых случаях поисковики восстанавливают внешность обнаруженных бойцов. Однако такая работа проводится за пределами области и сам процесс очень дорогостоящий;
- минувшая зима оказалась тёплой, что позволило поисковикам продолжать поиск останков бойцов. Обычно же сезон открывается весной «Вахтой Памяти» и завершается, когда промерзает почва. Могут быть перерывы в работе и в жаркие дни;
- сейчас отряд «Застава» в архивах устанавливает личности двух павших бойцов по обнаруженным рядом с останками именным предметам: это именной котелок и орден Красной Звезды.
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