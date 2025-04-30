Комиссар поискового отряда «Застава» Михаил Корнеев стал гостем программы «Среда обитания». Главное

21:59, 30 апреля 2025, ПАИ

Комиссар поискового отряда «Застава» Михаил Корнеев стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира: