Ведётся работа над запуском авиарейсов Псков – Мурманск – Станислав Стармолотов

19:20, 30 апреля 2025, ПАИ

Над запуском авиарейсов Псков – Мурманск ведётся работа с возможными авиаперевозчиками. Это направление является одним из приоритетных и сейчас прорабатывается, заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в ходе трансляции, организованной Центром управления регионом.

Глава профильного комитета отметил, что из аэропорта имени княгини Ольги в Пскове можно отправиться в Минеральные Воды, Калининград. Кроме того, самолёт в Москву летает ежедневно. Он также подчеркнул, что рейс Псков – Сочи и обратный не отменялся и летает дважды в неделю. Что касается возобновления авиаперелётов Псков – Минск, существуют некоторые сложности, добавил Станислав Стармолотов.

«Рейсы Псков – Минск: здесь непростая ситуация с софинансированием. Сейчас на федеральном уровне прорабатывается законопроект, который в рамках Союзного государства позволит обеим странам субсидировать этот перелёт. То есть пока эта работа не будет завершена, к сожалению, самолёт не полетит в Минск. Но надеюсь, что в скором времени всё это решится», – рассказал о причинах отмены авиаперелётов в Белоруссию Станислав Стармолотов.