В кинотеатре «Победа» состоится показ фильма «Русь и Ганза. Путь навстречу»

15:46, 04 марта 2020, ПАИ

4 марта в 19:00 в Пскове в кинотеатре «Победа» состоится предпремьерный показ документального игрового авторского фильма «Русь и Ганза. Путь навстречу». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Демонстрация фильма пройдет при участии режиссера Виктора Носкина, продюсера Оксаны Калинковой и заслуженного артиста Российской Федерации Юрия Кузнецова («Мой друг Иван Лапшин», «Брат», «Женская собственность», «Механическая сюита», «Улицы разбитых фонарей», «Особенности национальной охоты в зимний период». «Царь», «Остров», «Дуэлянт», «Елки последние»).

После показа пройдет творческая встреча с создателями фильма, которые ответят на вопросы зрителей.

Фильм «Русь и Ганза. Путь навстречу» снят при участии и поддержке администрации Псковской области. В нём отражены страницы истории Псковской земли конца XIV - начала XV веков и раскрыты отношения древней Руси с городами Ганзейского Союза.