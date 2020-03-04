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Общество

Общественные слушания по ликвидации городской свалки пройдут 14 апреля в Пскове

Фото: Дарья Хваткова

14 апреля в 18:00 в зале заседаний Псковской городской Думы (Некрасова, 14) состоится общественное обсуждение ликвидации псковской городской свалки в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, соответствующее постановление подписала глава Пскова Елена Полонская.

Согласно приложенным к постановлению документам, планируются работы по полной рекультивации полигона твердых бытовых отходов площадью 204 758 квадратных метров, который находится по адресу Рижский проспект, 106-Б.

Кроме того, на слушаниях будут представлены: проектная документация, схема планировочной организации земельного участка, система водоотведения, сведения об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения, перечень мероприятий по охране окружающей среды, проект организации строительства и другие документы.

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