Общественные слушания по ликвидации городской свалки пройдут 14 апреля в Пскове
14 апреля в 18:00 в зале заседаний Псковской городской Думы (Некрасова, 14) состоится общественное обсуждение ликвидации псковской городской свалки в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, соответствующее постановление подписала глава Пскова Елена Полонская.
Согласно приложенным к постановлению документам, планируются работы по полной рекультивации полигона твердых бытовых отходов площадью 204 758 квадратных метров, который находится по адресу Рижский проспект, 106-Б.
Кроме того, на слушаниях будут представлены: проектная документация, схема планировочной организации земельного участка, система водоотведения, сведения об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения, перечень мероприятий по охране окружающей среды, проект организации строительства и другие документы.