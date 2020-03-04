Федеральный статус позволит Псковскому театру ездить на зарубежные гастроли

17:07, 04 марта 2020, ПАИ

Псковский драматический театр имени А. С. Пушкина отправится на зарубежные гастроли после присвоения учреждению федерального статуса и объединения с Александринским театром, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-губернатора Псковской области Веру Емельянову.

Заместитель главы региона уверена, что после присвоения учреждению федерального статуса труппа сможет расширить географию гастролей и представить постановки на престижных сценах России и мира.

«Передача псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина в ведение РФ даст возможность воплотить в жизнь многие перспективные проекты и позволит раскрыть в большем объеме его творческий потенциал. Вопрос оплаты труда будет решаться министерством культуры РФ», - рассказала вице-губернатор.

Решение вопроса о передаче театра в федеральное подчинение ожидается уже в этом году.

Вера Емельянова подчеркнула, что псковский академический театр драмы - один из самых «динамично развивающихся региональных театров России». «Псковские спектакли стали постоянными участниками российских и международных фестивалей. На площадке театра работает школа актерского мастерства, детская театральная студия, режиссерская лаборатория. Масштаб деятельности выходит за рамки, привычные для областного театра», - заявила она.

Летом 2019 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с представителями театрального сообщества сообщил о том, что псковский драматический театр может получить федеральный статус. В таком случае он объединится с Александринским театром в Санкт-Петербурге и войдет в состав Первого национального театра России.