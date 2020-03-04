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Общество

Изменение налоговой политики для предпринимателей обсудил Михаил Ведерников с Аркадием Мурылевым

Вопрос изменения налоговой политики и отмены единого налога на вмененный доход для представителей субъектов малого и среднего предпринимательства обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе встречи с уполномоченным по правам предпринимателей региона Аркадием Мурылевым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

Михаил Ведерников поинтересовался, как бизнес-сообщество воспринимает грядущие перемены. «Есть ли у предпринимателей какие-либо опасения, как администрация Псковской области могла бы содействовать плавному переходу на новую систему», - спросил глава региона.

Аркадий Мурылев заявил, что представители бизнес-сообщества выражают опасения из-за перехода на иные виды налогообложения. Бизнес-омбудсмен уверен, что упрощенная система способна увеличить финансовую нагрузку на объекты МСП. По его мнению, проблема перехода юридических лиц в смежные регионы может возникнуть из-за высокого уровня налогообложения.

Михаил Ведерников предложил совместно проработать этот вопрос в рамках рабочей группы при Псковском областном Собрании депутатов, в нее должны войти представители администрации региона и бизнес-сообщества. Глава региона также заявил, что нужно также обсудить и проработать вопрос снижения налоговой ставки для предпринимателей, собирающихся открыть предприятие на территории Псковской области, до 1% в первый год работы. По его мнению, это может повысить инвестиционную привлекательность региона. В следующие годы, как подчеркнул Михаил Ведерников, можно предусмотреть планомерное повышение ставки.

Во время встречи стороны также обсудили реализацию в Псковской области нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Михаил Ведерников поддержал инициативу Аркадия Мурылева провести широкое информирование возможных участников реализации федеральных проектов.

3 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с представителями малого и среднего предпринимательства, где обсудил с ними дополнительные меры поддержки предпринимателей.

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