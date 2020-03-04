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Общество

Публичные слушания по строительству завода «Титан-Полимер» запланированы на четвертый квартал 2020 года

В четвертом квартале 2020 года в Пскове пройдут публичные слушания по вопросу строительства в особой экономической зоне «Моглино» (Псковский район) второй очереди завода «Титан-Полимер». Сейчас уже идет строительство первой очереди, для этого не требуется одобрение горожан из-за меньшего класса опасности, пишет ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Псковской области Нинель Салагаеву.

По ее словам, первая очередь строительства завода включает в себя производство биаксиально-ориентированного полиэтилентерефталата (БОПЭТ), вторая — производство полиэтилентерефталата (ПЭТ). Нинель Салагаева также подчеркнула, что сейчас уже получены положительные заключения государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации первой очереди.

Вице-губернатор пояснила, что первая очередь производства относится к четвертному классу опасности, для него управление Роспотребнадзора по Псковской области установило санитарно-защитную зону в 100 метров, а администрация Псковского района выдала разрешение.

«Заявленный объем инвестиций составляет более 13 млрд рублей. Срок реализации инвестиционного проекта - 2022 год. В результате реализации данного проекта будет создано более 500 рабочих мест, планируемые бюджетные поступления начиная с 2022 года составят более 1,3 млрд рублей ежегодно. Кроме того, запуск такого производства будет иметь мультипликативный эффект за счет развития радиоэлектроники, волокон и нитей, нетканых материалов, гибкой упаковки, печатной продукции, пластиковых изделий», - рассказала Нинель Салагаева.

В 2019 году председатель совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский заявил, что публичные слушания пройдут осенью того же года. Позже слушания отложили. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявлял, что строительство завода начнется только после проведения публичных слушаний, а также технической и экологической экспертиз. Глава региона отмечал, что тема строительства завода вызывает беспокойство у населения: часть граждан опасается, что открытие предприятия может ухудшить экологическую обстановку в Пскове и Псковском районе. В начале марта 2019 года жители Пскова подали коллективный иск в городской суд с просьбой признать незаконным разрешение на строительство завода.

Согласно планам руководства компании, на полную мощность предприятие выйдет только к 2023 году. Завод «Титан-Полимер» — крупнейший резидент особой ОЭЗ «Моглино».  Он станет пятым заводом по производству полимеров в России в случае его открытия и запуска.

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