0
19:26
7-летнего ребёнка сбили на улице Розы Люксембург в Пскове
16:41
Более 20 человек погибли на дорогах Псковской области с начала 2020 года
16:04
ФОТОФАКТ: В Пскове из-за ДТП на мосту топливо попало в реку
09:34
Роспотребнадзор: Заболеваемость ОРВИ в Псковской области ниже эпидемического порога на 48%
23:12
«Здесь не тюрьма и не колония строгого режима, но и не санаторий»: Как в Псковской области лечат наркозависимость
21:15
Комитет здравоохранения Псковской области взял на контроль все пункты пропуска через госграницу
14:18
В Псковской области проводится проверка по обращениям сотрудников скорой помощи
Еще новости
Происшествия

На обязательные работы отправился пустошкинский пенсионер за продажу суррогатного алкоголя

В Пустошкинском районе 61-летнего мужчину приговорили к обязательным исправительным работам за продажу суррогатного алкоголя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

В сентябре 2019 года мужчина приобрел у местного жителя спиртосодержащую жидкость в объеме 0,5 литров, позже развел ее с водой. 11 октября в ходе операции полиции «Проверочная закупка» мужчина продал алкоголь объемом 0,125 литров за 100 рублей. Стражи порядка изъяли жидкость, специалисты провели экспертизу и признали ее не отвечающей требованиям безопасности и представляющей опасность для здоровья и жизни человека при употреблении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

7-летнего ребёнка сбили на улице Розы Люксембург в Пскове
04 марта 2020
7-летнего ребёнка сбили на улице Розы Люксембург в Пскове
Более 20 человек погибли на дорогах Псковской области с начала 2020 года
03 марта 2020
Более 20 человек погибли на дорогах Псковской области с начала 2020 года
ФОТОФАКТ: В Пскове из-за ДТП на мосту топливо попало в реку
03 марта 2020
ФОТОФАКТ: В Пскове из-за ДТП на мосту топливо попало в реку
Роспотребнадзор: Заболеваемость ОРВИ в Псковской области ниже эпидемического порога на 48%
03 марта 2020
Роспотребнадзор: Заболеваемость ОРВИ в Псковской области ниже эпидемического порога на 48%
Комитет здравоохранения Псковской области взял на контроль все пункты пропуска через госграницу
02 марта 2020
Комитет здравоохранения Псковской области взял на контроль все пункты пропуска через госграницу 1
В Псковской области проводится проверка по обращениям сотрудников скорой помощи
02 марта 2020
В Псковской области проводится проверка по обращениям сотрудников скорой помощи
Часть улицы Леона Поземского в Пскове ушла под воду
02 марта 2020
Часть улицы Леона Поземского в Пскове ушла под воду
Автокран из-за перегруза столкнулся с грузовиком в Псковском районе
02 марта 2020
Автокран из-за перегруза столкнулся с грузовиком в Псковском районе

Идет загрузка...