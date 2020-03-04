На обязательные работы отправился пустошкинский пенсионер за продажу суррогатного алкоголя

18:03, 04 марта 2020, ПАИ

В Пустошкинском районе 61-летнего мужчину приговорили к обязательным исправительным работам за продажу суррогатного алкоголя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

В сентябре 2019 года мужчина приобрел у местного жителя спиртосодержащую жидкость в объеме 0,5 литров, позже развел ее с водой. 11 октября в ходе операции полиции «Проверочная закупка» мужчина продал алкоголь объемом 0,125 литров за 100 рублей. Стражи порядка изъяли жидкость, специалисты провели экспертизу и признали ее не отвечающей требованиям безопасности и представляющей опасность для здоровья и жизни человека при употреблении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.