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Общество

Семь организаций проверит Роструд в Псковской области в марте

В марте государственная инспекция труда в Псковской области проверит соблюдение трудового законодательства и норм охраны труда в семи организациях региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

Проверки пройдут в организациях ООО «Велхолод», ООО «Строй-ик», ООО «Гепард», ООО «Карьер-мастер», ООО «Домострой», ООО «Псковэкономэнерго», МБОУ «Вернявинская средняя общеобразовательная школа».

Одна проверка из всего указанного списка будет совместной с другими контрольно-надзорными органами.

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