Семь организаций проверит Роструд в Псковской области в марте
В марте государственная инспекция труда в Псковской области проверит соблюдение трудового законодательства и норм охраны труда в семи организациях региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.
Проверки пройдут в организациях ООО «Велхолод», ООО «Строй-ик», ООО «Гепард», ООО «Карьер-мастер», ООО «Домострой», ООО «Псковэкономэнерго», МБОУ «Вернявинская средняя общеобразовательная школа».
Одна проверка из всего указанного списка будет совместной с другими контрольно-надзорными органами.