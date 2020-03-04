За 145 наркопреступлений будут судить двух студентов в Пскове

20:18, 04 марта 2020, ПАИ

В Пскове перед судом предстанут двое студентов одного из псковских вузов: местный житель и гражданин одной из среднеазиатских республик. Их обвиняют в совершении 145 наркопреступлений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, в 2018 году в Псковской области обвиняемые занимались незаконным сбытом наркотиков в значительном и крупном размере через закладки. Для своей незаконной деятельности студенты использовали специальный сайт в интернете, автоматизированные аккаунты мессенджера и электронные платежные системы. Они помещали наркотики в тайники. Всего в Псковской области студенты разместили 145 закладок: 25 – в Пскове, 67 – в Невеле, 53 – в Острове.

Кроме того, стражи порядка в студенческом общежитии, где проживал иностранный студент, изъяли из незаконного оборота наркотики в особо крупном размере. В отношении него продолжают применяться меры по строгой изоляции от общества, которые принял следователь с момента задержания. Его подельник находится под домашним арестом.

Правоохранительные органы в ходе расследования провели более 200 следственных осмотров, полторы сотни судебных экспертиз, допросили более полусотни лиц. Объем обвинительного заключения по уголовному делу составил 212 томов или 53 тысячи листов. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УКОН УМВД России по Псковской области.

В настоящее время следствие собрала достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.