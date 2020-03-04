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Иномарка насмерть сбила пожилую женщину в Пскове

В Пскове иномарка насмерть сбила пожилую женщину, сообщили Псковскому агентству информации в городском отделе ГИБДД.

По предварительным данным, ДТП произошло 4 марта около 19:40 на улице Советской, 47. Автомобиль Mitsubishi ASX, за рулём которого находилась 36-летняя женщина, сбил пешехода-женщину, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП женщина скончалась.

  • Смертельное ДТП на улице Советской в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Смертельное ДТП на улице Советской в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Смертельное ДТП на улице Советской в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Смертельное ДТП на улице Советской в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Смертельное ДТП на улице Советской в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Смертельное ДТП на улице Советской в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Смертельное ДТП на улице Советской в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Смертельное ДТП на улице Советской в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Смертельное ДТП на улице Советской в Пскове
    Фото: ПАИ

На вид погибшей около 70 лет. На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данным корреспондента Псковского агентства информации, на месте ДТП находятся начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт, начальник УГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов и его заместитель Юрий Шестаков, следователь отдела по расследованию ДТП, судмедэксперт. Улица Советская с двух сторон перекрыта на промежутке ДТП: от Двора Поздноева до следующего перекрестка. 

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