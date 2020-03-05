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Общество

Система оплаты больничных листов и декретных отпусков изменится в России

В России изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков: с 2021 года их будет компенсировать не работодатель, а Фонд социального страхования (ФСС). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минтруд России. 

В пресс-службе правительства РФ подчеркнули, что изменение системы оплаты — «будет способствовать более высокому уровню и качеству обслуживания граждан».

При этом, как отмечают эксперты, работникам этот законопроект дает ряд преимуществ.

«Например, у работодателя может не оказаться средств для положенных выплат. Также плюс в том, что трудящийся, получая деньги на больничный непосредственно из кассы ФСС, будет чувствовать себя более спокойно, чем сейчас, когда эти средства выплачивает работодатель, которому они засчитываются в конце года при уплате взносов в Фонд социального страхования», — пояснил первый зампред думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

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