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Общество

О бесполезности школьного образования для девочек заявили в РПЦ

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов эфире радиостанции «Радонеж» заявил о бесполезности школьного образования для девочек, по его словам, в школу им ходить вовсе необязательно, нужно учиться быть мамами в будущем. Об этом пишет Lenta.ru. 

Дмитрий Смирнов, отвечая на вопрос о помощниках родителям в воспитании детей при отсутствии старших родственников, рассказал, что одна из прихожанок не отправила свою семилетнюю дочь в школу, а оставила на домашнем обучении — чтобы та помогала с младенцем и домашним хозяйством. Такое решение протоирей нашел рациональным, заявив, что девочку важнее научить ухаживать за ребенком, а не заново учиться писать и читать.

«Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь», - пояснил Дмитрий Смирнов.

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