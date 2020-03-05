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Общество

Актер Алексей Панин намерен покинуть Россию

Российский актер Алексей Панин в интервью телеведущему Дмитрию Гордону заявил о своем желании уехать из России в Испанию. Об этом пишет РИА Новости. 

Актер уверен, что сможет работать даже грузчиком. Журналист поинтересовался, сознательно ли он говорит о своем отъезде из России навсегда. Алексей Панин подтвердил, что покидает страну навсегда. 

Алексей Панин рассказал, что в небольшом испанском городе Торревьеха нашлись друзья, которые ему помогают. Актер отметил, что одну свою квартиру в России он намерен продать, а вторую — сдавать. 

«Купим квартиру там, в Испании», — заявил Алексей Панин. Жить в другой стране актер рассчитывает на доход от второй квартиры.

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