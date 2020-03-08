«Нет преград!»: Евгения Смирнова о создании собственной компании HeadQuarters и пути к успеху

18:36, 06 марта 2020, ПАИ

В преддверии Международного женского дня 8 марта Псковское агентство информации выпускает серию интервью с женщинами-предпринимателями, которые рассказали о своей Истории успеха. О своем пути в предпринимательстве корреспонденту ПАИ поведала исполнительный директор Агентства делового туризма HeadQuarters Евгения Смирнова.

- Расскажите, каким именно бизнесом вы занимаетесь?

В августе 2019 года мы создали первое в Пскове Агентство делового туризма «HeadQuaters». Основные направления деятельности нашей компании на сегодняшний день — это организация деловых событий (конференции, форумы, семинары и прочие бизнес-мероприятия), официальные церемонии открытия, презентации новых продуктов и услуг, обучение и тимбилдинг. Кроме того, в самое ближайшее время мы запустим услугу по обслуживанию командировочного бюджета, которая позволит нашим клиентам оптимизировать расходы на деловые поездки. В числе перспективных направлений для развития компании мы также рассматриваем промышленный туризм.

- Почему вы решили заняться именно этим бизнесом?

Желание работать в туристической отрасли впервые возникло после первой зарубежной поездки — тогда меня очень поразила работа принимающего менеджера по туризму, который с невероятной лёгкостью справлялся с большим потоком людей и информации, излучая при этом абсолютный позитив и сумасшедшую энергетику. Сомнений при выборе профессии больше не осталось.

Уже во время обучения в Российской международной Академии туризма я работала в турфирме, где получила огромный разносторонний опыт – как по внутреннему, так и по выездному туризму. Но лишь после работы в Агентстве инвестиционного развития Псковской области, где мне посчастливилось поработать сначала в отделе сопровождения инвестиционных проектов и затем чуть больше года руководить отделом маркетинга, я точно поняла, что хочу заниматься именно деловым туризмом.

В ближайшие годы центры делового туризма сместятся из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы, это начинает происходить уже сейчас под влиянием ряда факторов. Псковская область, на мой взгляд, уже сегодня абсолютно готова к приему большого потока деловых туристов. Прежде всего, благодаря стремительному развитию в последние годы логистики, а также росту числа комфортных отелей со всей необходимой бизнесу инфраструктурой и, при этом, доступными ценами.

- Как вы начинали свой путь в качестве предпринимателя?

Первый шаг, который я сделала,— уволилась с работы. На самом деле, я довольно долго вынашивала эту идею, не решаясь воплотить её в жизнь. Порой задаю себе вопрос: почему же я раньше не решилась на этот шаг и еще три года назад не создала эту компанию? Но понимаю, что если бы и решилась раньше, то не успела бы получить тот совершенно бесценный опыт, который получила за это время.

Прежде чем зарегистрировать юридическое лицо и окончательно определиться с направлениями работы, в течение нескольких месяцев я детально изучала опыт работы лучших компаний, работающих в сегменте делового туризма, прочитала десятки книг и интервью, просмотрела добрую сотню видеозаписей о состоянии и перспективах отрасли.

А потом мы просто подали заявление на регистрацию через электронный сервис ФНС и спустя 5 дней юридическое лицо было зарегистрировано. Так и родилось агентство делового туризма «HeadQuaters», которое за первые 4 месяца работы организовало около 20 мероприятий.

Я очень благодарна тем, кто поверил в нас на самом старте. Сколько бы не было дальше проектов — эти первые мероприятия будут в числе «золотых» всегда.

- С какими, возможно, трудностями вы столкнулись в начале своего пути и как их преодолевали?

К счастью, я пока не столкнулась ни с какими существенными трудностями. Прежде всего, потому что у меня есть огромная поддержка в лице мужа, который руководит крупным бизнесом уже более пяти лет. И его опыт помог избежать многих ошибок на старте. Если говорить о юридической стороне, то все вопросы регистрации компании, выбора банка, постановки на учёт в различных фонды — на сегодняшний день это совершенно не проблема, практически все процессы автоматизированы. Имея электронную цифровую подпись и учетную запись организации на сайте Госуслуг, можно решить большинство задач очень оперативно и не выходя из офиса.

- Как вы думаете, насколько сложно начинать собственный бизнес в Пскове и что может помочь предпринимателям?

Начинать бизнес в Пскове не сложно, абсолютно. Особенно, когда предприниматель хорошо знает ту отрасль, в которой он планирует работать. Никаких преград нет. На сегодняшний день в России, и в Псковской области, в частности, существует множество различных форм поддержки для предпринимателей совершенно любого уровня.

Фонд гарантий и развития предпринимательства* и Агентство инвестиционного развития Псковской области оказывают, в рамках своих полномочий, уникальную поддержку всем — от крупных инвесторов до малого бизнеса. Представители органов исполнительной власти региона открыты к диалогу и большинство проблемных вопросов, с которыми сталкивается предприниматель, решается довольно оперативно.

Мне кажется, что Пскову не хватает какого-то качественного объединения предпринимателей. Что-то вроде «клуба инвесторов», где представители бизнес-сообщества могли бы делиться опытом, иметь возможность прямого общения с первыми лицами региона, получать знания от спикеров федерального уровня и так далее. Подобные объединения, на мой взгляд, являются одним из эффективных инструментов развития внутрирегиональной кооперации.

- Как Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области поддерживает местных предпринимателей?

Фонд является одним из сильнейших институтов поддержки предпринимательства в регионе. На мой взгляд, в последние годы его значение существенно выросло, в том числе за счёт увеличения количества и качества мер поддержки. Отдельно хочется отметить несколько мероприятий, которые недавно организовал Фонд – это True Story Fest и Молодежный предпринимательский форум. Высокий уровень менеджмента, уникальные спикеры, широкие возможности для нетворкинга. Значение таких событий для малого и среднего бизнеса сложно переоценить.

- Как именно вам помог Фонд гарантий и развития предпринимательства?

Агентство делового туризма «HeadQuaters» находится на самом старте, поэтому мы еще не успели воспользоваться мерами поддержки Фонда. Но я хорошо знакома со всеми существующими инструментами для предпринимателей и, безусловно, в процессе деятельности мы воспользуемся некоторыми из них. Особенно актуальной для нас является возможность участия в российских и международных выставках в рамках коллективных экспозиций от региона.

Очень надеюсь, что у нас с Фондом будет возможность организации совместных интересных мероприятий для предпринимательского сообщества Псковской области.



*Автономная некоммерческая организация «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» (Микрокредитная компания) оказывает комплекс услуг предпринимателям:

Финансовые услуги:

• Микрозаймы и поручительства перед банком при оформлении кредита субъектам малого и среднего предпринимательства.

Организационные услуги:

• Выставки, ярмарки, деловые миссии, партнериаты и другое.

• Краткосрочные и долгосрочные курсы, семинары, тренинги.

• Консультации и информирование СМСП через средства массовой информации.

• Софинансирование части затрат по участию в различных мероприятиях (выставки, обучение, форумы и др).

Адрес: Псков, улица Ротная, дом 34, 2 этаж

Телефон: 66-47-78, 62-25-38

Сайт: http://www.mppskov.ru/

«ВКонтакте»: https://vk.com/mppskov