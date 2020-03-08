Александра Лебедева и ее «Атмосфера путешествий»: История успеха девушки-предпринимателя

11:52, 07 марта 2020, ПАИ

Если раньше бизнес-леди были исключением среди предпринимателей-мужчин, то в настоящее время картина выравнивается, и с достижениями женщин на этом поприще принято должным образом считаться.

В преддверии Международного женского дня Псковское агентство информации предлагает познакомиться с псковичкой Александрой Лебедевой. Девушка окончила Псковский филиал Российской международной академии туризма и Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, а в 22 года открыла свой бизнес — туристическую фирму «Атмосфера путешествий».

- Александра, что вас связало с турбизнесом?

- Почти 10 лет назад я работала в ряде туристических фирм. Потом поняла, что мне не нравится их подход к работе, и решила создать свою турфирму.

- А что же не понравилось?

- Не нравился подход к клиентам, и то, как продвигают и продают свои услуги. Не нравилось, что директорами этих турфирм были достаточно возрастные люди, которые уже не понимали как необходимо работать в современном мире.

- То, что задумали, получилось реализовать в полной мере?

- Полностью. Спустя шесть лет работы обычная турфирма превратилась в крупную туроператорскую компанию, в штате которой 16 человек. Помимо туристических услуг, которые мы оказываем, «Атмосфера путешествий» является крупнейшей компанией, принимающей туристов именно в Пскове.

- Почему решили назвать компанию «Атмосфера путешествий»?

- Мне нравилось слово «атмосфера». Изначально именно так и хотели назвать компанию. Но потом добавили «путешествия». В целом, название довольно быстро пришло в голову.

- Вам пригодилось образование, полученное в Академии художеств?

- Конечно же. Спустя несколько лет работы только на отправку туристов, мы занялись приемом гостей в Пскове. Поэтому можно считать, что оба полученных образования мне нужны в моей работе. Невозможно заниматься приемом людей в Пскове, не зная этот город и не разбираясь в истории.

- А что вы можете предложить туристам в Пскове?

- «Атмосфера путешествий» — единственная компания, которая оказывает туристические услуги на территорий всей Псковской области. Начиная от классики (Псков, Изборск и Пушкинские Горы), и заканчивая экотурами в заповедные места Псковской области, среди которых Полистовский заповедник, Талабский архипелаг, а также пешеходные маршруты по Изборско-Мальской долине.

Также мы предоставляем гастрономические туры, сотрудничая с различными фермами Печорского района. А поскольку наш регион богат историей, мы очень плотно работаем со школьниками — занимаемся образовательным туризмом.

- Если к вам обратится человек, который хочет посетить, например, место Ледового побоища?

- Да, и мы его отвезем в деревню Самолва Гдовского района, где находится единственный музей, посвященный Ледовому побоищу. Мы обязательно в подробностях расскажем об этом знаменательном событии, покажем местные достопримечательности и развеем его знания, которые он почерпнул из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», потому что даже то, что рассказывали в школе, не совсем соответствовало исторической действительности.

- Какие мифы вы бы развеяли?

- Например, о количестве участников сражения и о том, что доспехи рыцарей Тевтонского ордена были настолько тяжелыми, что воины из-за этого факта уходили под лед. Исследования показали, что доспехи обеих сторон были одинаковой тяжести.

- А сколько людей обращается к вам, чтобы организовать отдых за границей?

- Порядка ста человек в месяц. Основной турпоток начинается с мая и по конец сентября. Зимой ездят меньше, а если и решаются на отдых, то направляются в азиатские страны.

- Какие направления доступны? И какие больше пользуются спросом?

- Абсолютно все, в соответствии с законодательством России. Особенно популярны туры в европейские страны и Турцию.

- Что говорят клиенты об «Атмосфере путешествий»?

- В основном, все отзывы хорошие. У нас нет «залетных» людей. Все клиенты много лет с нами. При этом сотрудники работают многие годы, за каждым клиентом закреплен определенный менеджер.

Если человек к нам обращается, он точно знает, что ему окажут хорошую услугу. А менеджер знает предпочтения клиента. В одном из последних отзывов говорилось о том, что наши менеджеры, благодаря терпению и профессионализму, всегда оперативно и ответственно ответят на абсолютно любые, иногда очень нелепые вопросы.

- Семья поддерживает ваш бизнес?

- Конечно. Тем более, я работаю вместе с мужем, и нет никаких проблем. В нормальных семьях все друг друга поддерживают.

- Какую поддержку «Атмосфере путешествий» оказал *Фонд гарантий и развития предпринимательства?

- Фонд гарантий и развития предпринимательства организовывает очень много интересных мероприятий, выездных в том числе. Выставки в Москве, Белоруссии, Латвии и Литве, а также различные сессии и семинары с приглашенными экспертами.

Также мы делали ряд совместных мероприятий, направленных на развитие и консолидацию туризма в Псковской области. Например, гастрономический форум, который проводился в Пскове. Без них — мы никуда! Они нам очень помогают.

- Какие планы по дальнейшему развитию?

- Задача, которая перед нами стоит — масштабировать. Пока мы будем расти только вширь. Очень важно быть нишевым туроператором, жить и работать в том регионе, который знаешь и любишь, не хвататься за всё подряд, чтобы не делать «плохой продукт». Живя и работая в Пскове, точно знаем, что здесь мы делаем всё хорошо.

- Что бы вы рассказали о своем коллективе?

- У нас замечательные сотрудники, которые работают уже много лет. Это профессионалы с большой буквы. И, как бы пафосно это ни звучало, это семья. Без наших сотрудников нет «Атмосферы путешествий».

- Какими качествами должен обладать человек, чтобы попасть в вашу команду?

- Он должен быть с чувством юмора, с мозгами, любить город и свою работу.

- И обязательно местным?

- Нет, это не обязательно. Потому что человек может приехать в Псков, влюбиться в него, учиться здесь и хотеть что-то сделать лучше.

- Александра, назовите пять главных составляющих успеха.

- Голова из правильного места. Желание работать. Не тратить сразу то, что зарабатываешь, а вкладывать в развитие компании и в свое образование. Не стоять на месте и двигаться дальше. Если начинаешь с малого, следует закладывать на несколько лет вперед план развития, то, к чему хочешь прийти.

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*Автономная некоммерческая организация «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» (Микрокредитная компания) оказывает комплекс услуг предпринимателям.

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- краткосрочные и долгосрочные курсы, семинары, тренинги.

- консультации и информирование СМСП через средства массовой информации.

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