Александра Лебедева и ее «Атмосфера путешествий»: История успеха девушки-предпринимателя
Если раньше бизнес-леди были исключением среди предпринимателей-мужчин, то в настоящее время картина выравнивается, и с достижениями женщин на этом поприще принято должным образом считаться.
В преддверии Международного женского дня Псковское агентство информации предлагает познакомиться с псковичкой Александрой Лебедевой. Девушка окончила Псковский филиал Российской международной академии туризма и Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, а в 22 года открыла свой бизнес — туристическую фирму «Атмосфера путешествий».
- Александра, что вас связало с турбизнесом?
- Почти 10 лет назад я работала в ряде туристических фирм. Потом поняла, что мне не нравится их подход к работе, и решила создать свою турфирму.
- А что же не понравилось?
- Не нравился подход к клиентам, и то, как продвигают и продают свои услуги. Не нравилось, что директорами этих турфирм были достаточно возрастные люди, которые уже не понимали как необходимо работать в современном мире.
- То, что задумали, получилось реализовать в полной мере?
- Полностью. Спустя шесть лет работы обычная турфирма превратилась в крупную туроператорскую компанию, в штате которой 16 человек. Помимо туристических услуг, которые мы оказываем, «Атмосфера путешествий» является крупнейшей компанией, принимающей туристов именно в Пскове.
- Почему решили назвать компанию «Атмосфера путешествий»?
- Мне нравилось слово «атмосфера». Изначально именно так и хотели назвать компанию. Но потом добавили «путешествия». В целом, название довольно быстро пришло в голову.
- Вам пригодилось образование, полученное в Академии художеств?
- Конечно же. Спустя несколько лет работы только на отправку туристов, мы занялись приемом гостей в Пскове. Поэтому можно считать, что оба полученных образования мне нужны в моей работе. Невозможно заниматься приемом людей в Пскове, не зная этот город и не разбираясь в истории.
- А что вы можете предложить туристам в Пскове?
- «Атмосфера путешествий» — единственная компания, которая оказывает туристические услуги на территорий всей Псковской области. Начиная от классики (Псков, Изборск и Пушкинские Горы), и заканчивая экотурами в заповедные места Псковской области, среди которых Полистовский заповедник, Талабский архипелаг, а также пешеходные маршруты по Изборско-Мальской долине.
Также мы предоставляем гастрономические туры, сотрудничая с различными фермами Печорского района. А поскольку наш регион богат историей, мы очень плотно работаем со школьниками — занимаемся образовательным туризмом.
- Если к вам обратится человек, который хочет посетить, например, место Ледового побоища?
- Да, и мы его отвезем в деревню Самолва Гдовского района, где находится единственный музей, посвященный Ледовому побоищу. Мы обязательно в подробностях расскажем об этом знаменательном событии, покажем местные достопримечательности и развеем его знания, которые он почерпнул из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», потому что даже то, что рассказывали в школе, не совсем соответствовало исторической действительности.
- Какие мифы вы бы развеяли?
- Например, о количестве участников сражения и о том, что доспехи рыцарей Тевтонского ордена были настолько тяжелыми, что воины из-за этого факта уходили под лед. Исследования показали, что доспехи обеих сторон были одинаковой тяжести.
- А сколько людей обращается к вам, чтобы организовать отдых за границей?
- Порядка ста человек в месяц. Основной турпоток начинается с мая и по конец сентября. Зимой ездят меньше, а если и решаются на отдых, то направляются в азиатские страны.
- Какие направления доступны? И какие больше пользуются спросом?
- Абсолютно все, в соответствии с законодательством России. Особенно популярны туры в европейские страны и Турцию.
- Что говорят клиенты об «Атмосфере путешествий»?
- В основном, все отзывы хорошие. У нас нет «залетных» людей. Все клиенты много лет с нами. При этом сотрудники работают многие годы, за каждым клиентом закреплен определенный менеджер.
Если человек к нам обращается, он точно знает, что ему окажут хорошую услугу. А менеджер знает предпочтения клиента. В одном из последних отзывов говорилось о том, что наши менеджеры, благодаря терпению и профессионализму, всегда оперативно и ответственно ответят на абсолютно любые, иногда очень нелепые вопросы.
- Семья поддерживает ваш бизнес?
- Конечно. Тем более, я работаю вместе с мужем, и нет никаких проблем. В нормальных семьях все друг друга поддерживают.
- Какую поддержку «Атмосфере путешествий» оказал *Фонд гарантий и развития предпринимательства?
- Фонд гарантий и развития предпринимательства организовывает очень много интересных мероприятий, выездных в том числе. Выставки в Москве, Белоруссии, Латвии и Литве, а также различные сессии и семинары с приглашенными экспертами.
Также мы делали ряд совместных мероприятий, направленных на развитие и консолидацию туризма в Псковской области. Например, гастрономический форум, который проводился в Пскове. Без них — мы никуда! Они нам очень помогают.
- Какие планы по дальнейшему развитию?
- Задача, которая перед нами стоит — масштабировать. Пока мы будем расти только вширь. Очень важно быть нишевым туроператором, жить и работать в том регионе, который знаешь и любишь, не хвататься за всё подряд, чтобы не делать «плохой продукт». Живя и работая в Пскове, точно знаем, что здесь мы делаем всё хорошо.
- Что бы вы рассказали о своем коллективе?
- У нас замечательные сотрудники, которые работают уже много лет. Это профессионалы с большой буквы. И, как бы пафосно это ни звучало, это семья. Без наших сотрудников нет «Атмосферы путешествий».
- Какими качествами должен обладать человек, чтобы попасть в вашу команду?
- Он должен быть с чувством юмора, с мозгами, любить город и свою работу.
- И обязательно местным?
- Нет, это не обязательно. Потому что человек может приехать в Псков, влюбиться в него, учиться здесь и хотеть что-то сделать лучше.
- Александра, назовите пять главных составляющих успеха.
- Голова из правильного места. Желание работать. Не тратить сразу то, что зарабатываешь, а вкладывать в развитие компании и в свое образование. Не стоять на месте и двигаться дальше. Если начинаешь с малого, следует закладывать на несколько лет вперед план развития, то, к чему хочешь прийти.
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*Автономная некоммерческая организация «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» (Микрокредитная компания) оказывает комплекс услуг предпринимателям.
Финансовые услуги:
- микрозаймы и поручительства перед банком при оформлении кредита субъектам малого и среднего предпринимательства.
Организационные услуги:
- выставки, ярмарки, деловые миссии, партнериаты и прочее.
- краткосрочные и долгосрочные курсы, семинары, тренинги.
- консультации и информирование СМСП через средства массовой информации.
- софинансирование части затрат по участию в различных мероприятиях (выставки, обучение, форумы и прочее).
Адрес: Псков, улица Ротная, 34, 2 этаж. Телефоны: 66-47-78, 62-25-38.
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