Более 100 томов на шесть хитрых мошеннических схем: Задержана преступная группа из Пскова

10:10, 10 марта 2020, ПАИ

В состав преступной группы входили 7 человек. На их счету 8 эпизодов преступлений по ст. 159 Уголовного Кодекса РФ. Добычей стали 18 млн 291 тыс. рублей.

О том как действовали мошенники Псковскому агентству информации рассказал следователь по особо важным делам 1-го отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Алексей Назаренко.

Хотел продать автомобиль, чтобы получить деньги на лечение ребенка, но потерял 300 тысяч рублей

Житель Санкт-Петербурга стал первой жертвой мошеннической группы. Он выставил на продажу автомобиль «Мерседес Бенц» стоимостью 1 млн 300 тысяч рублей. Один из обвиняемых, увидев объявление, отправился в Санкт-Петербург и под видом очень богатого и влиятельного человека завоевал доверие у продавца. Обвиняемый согласился купить автомобиль, но при условии, что в начале пройдут регистрационные действия, а уже после – оплата. Потерпевший ни разу не сталкивался с мошенниками, именно поэтому, ничего не подозревая, дал согласие. После подписания документов житель Санкт-Петербурга потерял право собственности на свой автомобиль, но деньги так и не получил. Началась череда гражданских судов, в ходе которых мошенник предложил потерпевшему разойтись мирно, но не просто так, а за 300 тысяч рублей. Желая покончить с этим, мужчина, не раздумывая отдал деньги, надеясь, что наконец сможет получить право собственности на свой автомобиль. Но даже и после этого мошенники не отступили, они планировали через судебных приставов забрать автомобиль у потерпевшего и продать его. Остановить их действия всё же удалось.

Как потерять право собственности на квартиру за 2,5 млн рублей

Жители Пскова выставили в интернете на продажу квартиру, даже не подозревая, что это может обернуться крупной потерей. Мошенники поставили перед собой цель – завладеть правом собственности. После осмотра недвижимости, они подготовили поддельные документы, по которым следовало, что они якобы дали эту квартиру владельцам в ипотеку как банк. В этом случае владельцы квартиры должны были либо вернуть деньги, либо отдать квартиру. Поскольку владельцы не сделали ни того, ни другого, мошенники попытались пойти суд, чтобы потом предоставить договор в Росреестр для регистрации поддельного договора. Задача стояла стать собственником квартиры и в дальнейшем продать ее. Для этого злоумышленники предоставили сфальсифицированные документы в Псковский городской суд, который выявил факты мошенничества.

«После мошенничества с квартирой и машиной в отношении организатора преступной группы было возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, он был дома под контролем сотрудников уголовно-исполнительной системы, - добавил Алексей Назаренко. – Контроль за деятельностью мошеннических схем он осуществлял, находясь под уголовным преследованием и являясь обвиняемым по делу. При этом продолжал заниматься преступной схемой».

Мошенничество по взысканию несуществующей задолженности по зарплате

Мошенники, желая завладеть 13 млн рублей некой компании, подделали документы, трудовые договора, которые свидетельствовали о том, что они работали в этой организации. Злоумышленники написали заявление в мировой суд, заявив о том, что директор не выплачивает им зарплату, и уже образовался долг в размере 490 тысяч рублей для каждого «сотрудника». В общей сложности сумма долга составляла как раз 13 млн рублей. 490 тысяч рублей – та сумма, которая рассматривается мировым судом без исследования каких-либо доказательств для выдачи судебного приказа. Судебный приказ отдают на исполнение судебным приставам, они возбуждают исполнительное производство и взыскивают денежные средства с фирмы на расчетные счета так называемых потерпевших. Преступление удалось раскрыть благодаря Псковскому мировому суду, когда у судьи возникли подозрения в части обоснованности всех документов. Судья обратилась к прокурору города Пскова, запросив провести проверку по данному факту. Мошенничество было выявлено.

Рейдерский захват имущества на 18 млн рублей

Между городом Пустошка и городом Невель находится стоянка. Совершая ночные рейсы, фуры и другие автомобили останавливались на парковке, где также были расположены кафе и заправка. Общая стоимость объекта оценивалась в 18 млн рублей. Злоумышленники выяснили, что имущество имеет нескольких учредителей. За определенное денежное вознаграждение они нашли человека, который согласился стать номинальным директором организации. После этого они, не поставив в известность настоящего руководителя организации, принесли в налоговую поддельные документы и произвели смену директора. Так произошел захват имущества. Потерпевшие вовремя обратились в полицию и смогли установить причастных лиц. Через арбитражный и гражданский суды потерпевшие смогли доказать, что схема фиктивная и не имела юридической силы. Имущество возвращено владельцам.

Сложная схема мошенничества с автомобилями, где есть две стороны потерпевших

Через третьих лиц мошенники брали автомобили в аренду в Пскове и Санкт-Петербурге, потом подделывали документы о купле-продаже на третье лицо, которое отправлялось в ГАИ, и продавали людям, которые находили объявления в интернете по заниженной цене. Привлеченные лица не знали о преступных намерениях, были в доверительных отношениях с мошенниками.

Заявления о пропаже автомобиля поступали от фирм, которые давали транспортные средства в аренду. Местонахождение автомобиля из Санкт-Петербурга было определено благодаря системе «Глонасс». Автомобиль из Пскова нашли сотрудники полиции во время оперативных мероприятий. Транспортные средства были изъяты у покупателей в рамках уголовного дела и в последующем были возвращены собственникам. В данном случае есть две стороны потерпевших – люди, которые отдали автомобиль в аренду, и люди, которые купили автомобили (ущерб составляет 400 и 700 тысяч рублей). Денежные средства им никто не вернул, они являются гражданскими истцами в этом преступлении.

Чем закончилась длинная череда мошеннических действий

История, которая длилась с осени 2016 года, закончилась лишь летом 2018 года, но уголовное дело по сей день рассматривают в суде.

«Из 7 обвиняемых двое стали сотрудничать со следствием и прокуратурой, признали свою вину, в отношении них дела были выделены в отдельное производство, - рассказал Алексей Назаренко. – Один из фигурантов получил 3 года лишения свободы, а второй – 4 года условного заключения с испытательным сроком 5 лет».

Уголовное дело в отношении 4 человек в настоящее время рассматривается в Псковском городском суде.

«На данный момент рассматривают дело основателя преступной группы, который придумал все схемы и участвовал во всех преступлениях, а также человека, участвующего в преступной схеме с квартирой, - рассказал Алексей Назаренко. – Третий человек участвовал в схеме по выведению 13 млн рублей из организации, а также похищению автомобилей из Пскова и Санкт-Петербурга, и в организации рейдерского захвата имущества». Дело четвертого мошенника, который участвовал в рейдерском захвате имущества, также рассматривается судом.

Местонахождение одного человека, который был подставным директором фирмы, где мошенники хотели похитить 13 млн, не установлено, он находится в розыске. В отношении него дело было выделено в отдельное производство и по мере установления его местонахождения будут приняты меры к его аресту.

«Один из задержанных ранее являлся сотрудником правоохранительных органов, он пользовался своими прошлыми связями», - добавил Алексей Назаренко.

По словам следователя, только один человек из всей преступной группы был ранее судим за мошенничество, и отбыл наказание в виде 9 лет лишения свободы, все остальные привлекаются впервые.

«Два состава преступления по совокупности идут как фальсификация доказательств, предоставленных в суд, и мошенничество группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. В каждой схеме участвовало разное количество людей, но практически во всех участвовал организатор, который распределял роли, и каждый занимался своим делом», - отметил Алексей Назаренко.

Дело о мошенничестве преступной группы составляет 107 томов. За совершение преступления обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.