Сотрудница секс-шопа о работе: Стереотипы, хиты продаж и встреча с преподавателями

11:06, 10 марта 2020, ПАИ

Если вы ханжа и по-прежнему живёте примерно во времена телемоста Ленинград - Бостон, то лучше, пожалуй, дальше не читайте. Впрочем, нет, читайте и пусть вам будет стыдно за свой стыд. Сотрудница секс-шопа анонимно рассказала Псковскому агентству информации о раскрепощённых псковичах, популярных товарах и шутках от покупателей.

О стеснении, выдумках для бабушки и стереотипах

Да, в Пскове есть секс-шопы, их два – один в «Максимусе», другой, в который я и попала, раньше действовал на улице Киселёва, сейчас переехал на Рижский проспект. До того работала по специальности, потом меня сократили, я скучала и по приколу устроилась в секс-шоп. О вакансии узнала от знакомых знакомых. Зарплата на тот момент была конкурентоспособная: 500 рублей за смену и 10% от продаж. Тысяча в день выходила, в месяц – что-то около пятнадцати. Мы работали вдвоём с напарницей два через два дня. Так я жила чуть больше года, а потом ушла – предложили другую работу.

Секс-шоп точно лучше какого-нибудь магазина игрушек, где постоянно бегают и шумят дети. Здесь всего 7-10 покупателей в день, но за счёт высоких цен свои деньги ты вырабатываешь.

Стеснения в момент трудоустройства не было, я достаточно раскрепощённый человек, давно замужем и в магазине меня ничего не удивило, но моя бабушка до сих пор уверена, что я продавала посуду. Мама у меня понимающий человек, ей я свободно обо всём рассказала, и мы вместе посмеялись: «Такая себе работка, ну да ладно». Друзья время от времени заходили в гости, хихикали, тыкали пальцем, но, во всяком случае, отторжения моя новая «должность» ни у кого не вызывала, наоборот все расспрашивали про смешные истории.

Относительно секс-шопов у людей масса стереотипов. Например, многие считают, что в подобные места ходят только извращенцы. У нас 60% продаж – таблетки и биологические добавки для усиления потенции, их покупатели - вполне адекватные и приличные мужчины за пятьдесят, наши постоянные клиенты. Ещё 30% продаж - сувенирная продукция с сексуальным подтекстом.

В один момент владелец магазина пытался проэкспериментировать и заставил нас с коллегой ходить в максимально откровенных нарядах с декольте, чтобы настраивать покупателей на нужный лад. Это, якобы, должно было заставить их потратить не пять, а десять тысяч, но не сработало, потому что, появляясь в секс-шопе человек, как правило, уже настроен должным образом и знает зачем пришёл. К тому же чересчур сексуальные наряды были небезопасными, тревожной кнопки у нас не было, а не вполне адекватные люди захаживали. Таких товарищей «не в себе» легко отличить по взгляду. Или вот показываешь ему фалоиммитатор, даёшь в руки, а он начинает его облизывать. Сразу понятно, что «что-то не так». На самом деле они очень трусливы, достаточно сделать страшное лицо, цыкнуть: «Пошёл вон!», и они тут же улетучивались.

О покупателях и предпраздничных настроениях

Не могу сказать, кого было больше среди покупателей – мужчин или женщин. Думаю, примерно поровну. Относительно возраста тоже большой разброс, но в основном заходили люди за тридцать. Периодически забегали подростки – им было очень интересно подсмотреть, что мы продаём. Получали от меня нагоняй и убегали. Приходили дедули почтенного возраста за дисками и кассетами с порнофильмами. Сначала я ещё удивлялась: неужели кто-то это покупает, всё же легко находится в интернете. Забавно, что потом они возвращались и говорили, что их «магнитофон не видит этот диск». Меня, кстати, удивляло, что записи на дисках было довольно извращенские – секс с какими-нибудь заплывшими тётеньками, беременными женщинами. Владелец магазина объяснял это тем, что своя обычная небеременная и нетолстая у каждого дома есть, поэтому работает принцип «чем хуже, тем лучше».

Особенно хорошие продажи случались 13-14 февраля и накануне 8 Марта, а под Новый год активно раскупали костюмы снегурочек и дедов морозов. В другое время костюмы и кружевное бельё популярностью не пользовалось из-за неоправданно завышенных цен. На AliEхpress такая же ерунда стоит копейки. Но зато всегда хорошо разбирали весёленькие мужские трусы с хоботками.

Трудно сказать, кто больше стеснялся парни или девушки, но точно не стеснялись те, кто приходил вдвоём. Начинались шуточки, обсуждения, потом подключалась я. Чаще всего от покупателей слышала фразу: «Да это я не для себя. Меня друг попросил, сам он стесняется». Ну да, ну да… В это объяснение я поверила ровно один раз. К нам зашли парень с девушкой и тут же отправились к стенду с БДСМ-штуками – плётки, наручники и прочая садо-мазо дребедень. Я предложила им помочь что-то выбрать и опять услышала: «Нет, нет, мы не для себя». Разумеется, не поверила, но потом мы разговорились, и они рассказали, что выбирают подарок друзьям на кожаную свадьбу.

Ещё популярный вопрос: «Даёте ли товары в прокат». Каждому пятому это казалось очень искромётной шуткой.

О покупках и хитах

Мужчины, как правило, брали симуляторы женских половых органов. Впрочем, были разные мужчины. Например, постоянный странный клиент дважды в месяц – 10 и 25-го числа, полагаю, в день аванса и зарплаты, приходил за фалоиммитатором. Не знаю, что было дальше, надеюсь, он был коллекционером и просто ставил их в сервант. Гомосексуалы регулярно приобретали для себя женские игрушки – дилдо. Женщины покупали вибраторы в форме яиц, вагинальные шарики, разнообразные анальные игрушки.

Одним из самых популярных товаров стали смазки всех сортов: вагинальные, анальные с обезболивающим эффектом и даже оральные, чтобы было вкуснее. Всегда, когда кто-то брал резиновый член, смазку я навязывала бонусом.

Хит-продаж – вибратор для двоих. Это такая U-образная резиновая штука, которая вставляется и в девочку, и в мальчика. Ужасно дорогая вещь, но продавалась отлично. Были и те, что приходили как в кондитерскую, просто поглазеть на витрины. Таких немало. Пара мужчин, очевидно, приходили, чтобы набраться впечатлений и завестись. Руки прятали в карманах, думаю, понятно почему.

Как-то был дядечка, который пришёл возвращать резиновую вагинку, потому что «я только всунул, и она лопнула». Он даже оправдывался: «Нет, вы не подумайте, у меня не очень большой размер». Выяснилось, что срок годности вышел, материал стал жёстким и не выдержал напора. Он её ещё так долго выбирал и такая невезуха. Принимать из его рук что-то недавно использованное не очень хотелось, но пришлось. Деньги ему вернули.

Большинство приходили без конкретных запросов, просто с фразой: «Что-то стало скучно, как бы всё разнообразить». Консультироваться не боялись, может, потому что я общительная и разговорю любого.

Пару раз у меня спрашивали про попперсы, ни о чём подобном я не слышала, но вечером вместе с владельцем магазина мы погуглили, что это такое. Выяснилось, что это запрещённое к продаже наркотическое вещество, которое геи используют для усиления сексуального возбуждения. Кто-то заходил за секс-машинами – самодвижущееся устройство с фалоиммитатором – у нас таких штук не было. Полагаю, их можно купить только под заказ.

Среди постоянных покупателей были семейные пары, находившиеся в поисках чего-то нового. Один молодой человек лет тридцати, очень симпатичный, регулярно заходил за таблетками для усиления потенции. Когда была поставка, мы сразу ему звонили, и он покупал эти средства коробками. От девушки своей он это явно скрывал.

Есть ещё женские таблетки-возбудители. Их покупали какие-то «страшные» люди, которые, наверное, не могли склеить себе подругу просто так. Это капсула с жидкостью без цвета и запаха – рассчитана на то, чтобы незаметно подливать девушке в бокал в каком-нибудь баре. С первой зарплаты я решила, что нужно попробовать всё, и купила мужу таблетки, а себе такую капсулу: у нас были замечательные выходные, всё работает.

О развлечениях с напарницей и встрече с преподавателями

Каждый день был нескучным, а во времена затишья мы со сменщицей устраивали массовые забеги механических сувенирных членов и вагин. Когда совсем никого не было, я смотрела фильмы, читала книги по своему образовательному профилю, не из ассортимента на витринах.

Пару раз в магазин забредали представители каких-то проверяющих организаций, уж не знаю, что они пытались контролировать. Активно настаивали на том, чтобы здесь же на месте включить диск с порнофильмом, мол, чтобы проверить работает ли он. Делать этого категорически нельзя, потому что подобные вещи приравниваются к трансляции порнографии в общественном месте и грозят немалыми штрафами. Я сразу поняла, что это проверка, потому что просьбы озвучивались максимально железобетонным голосом: «Здравствуйте. Давайте купим диск».

Однажды ко мне пришли два моих преподавателя – семейная пара. Сначала делали вид, что ошиблись и вообще-то искали продуктовый магазин, потом стали шутить над тем, что моё высшее образование мне не пригодилось. Мы посмеялись, и они ушли, ничего не купив.