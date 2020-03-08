Снижение взноса по ипотеке для молодых семей проработают в России

18:07, 06 марта 2020, ПАИ

Возможность снижения первоначального взноса по ипотеке для молодых семей в рамках государственной поддержки поручил проработать правительству страны президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Первоначальный взнос составляет 20% стоимости жилья. «Это нужно проработать. В принципе я понимаю эти озабоченности», — отметил президент. По его словам, первоначальный взнос «тяжеловат для молодых семей с детьми».

«Мы подумаем, правительство подумает. Будем считать, что такое поручение уже есть», - пояснил он. Президент добавил, что этот вопрос необходимо проработать технически и финансово.

Владимир Путин согласился, что размер первоначального взноса является проблемой. «Мы знаем об этом, работаем над этим», - добавил глава государства.