Состояние братских захоронений проверили в Псковской области

20:08, 06 марта 2020, ПАИ

В Псковской области в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники регионального комитета по охране объектов культурного наследия провели плановый мониторинг состояния объектов культурного наследия федерального значения - братских захоронений воинов Советской Армии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе профильного комитета, чиновники посетили пять захоронений. Речь идёт о братской могиле на улице Железнодорожной, 43 в Пскове. Здесь похоронены 50 тысяч жертв немецко-фашистских захватчиков 1941-1945 года.

Также они побывали на братской могиле на Мироносицком кладбище в Пскове, где похоронены 30 тысяч жертв фашизма, и на братской могиле на месте лагеря для военнопленных в Крестах, где похоронены 65 тысяч советских воинов, замученных фашистами.

Кроме того, проверяющие посетили могилу Александра Матросова в Великих Луках и место гибели красноармейца в деревне Чернушки Локнянского района.