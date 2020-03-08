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Общество

Продажу сладостей с никотином хотят запретить в России уже весной

В России уже весной может вступить в силу запрет на продажу жвачек, конфет и леденцов с никотином. Соответствующий законопроект направлен на согласование в государственно-правовое управление президента, пишет газета «Известия».

Эксперты отмечают, что данная продукция содержит в десятки раз больше никотина, чем обычные сигареты. При этом зачастую эти изделия покупают подростки.

Новая норма не коснется средств, которые используются для борьбы с зависимостью от табачных изделий.

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