Продажу сладостей с никотином хотят запретить в России уже весной

21:59, 06 марта 2020, ПАИ

В России уже весной может вступить в силу запрет на продажу жвачек, конфет и леденцов с никотином. Соответствующий законопроект направлен на согласование в государственно-правовое управление президента, пишет газета «Известия».

Эксперты отмечают, что данная продукция содержит в десятки раз больше никотина, чем обычные сигареты. При этом зачастую эти изделия покупают подростки.

Новая норма не коснется средств, которые используются для борьбы с зависимостью от табачных изделий.