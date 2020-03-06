Более 400 тысяч рублей лишились псковичи из-за дистанционных мошенников в начале марта

10:51, 07 марта 2020, ПАИ

Более 400 тысяч рублей лишились псковичи в результате дистанционного мошенничества в начале марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 51-летнему жителю Пскова позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания злоумышленниками денег с банковской карты потерпевшего «сотрудник банка» похитил 250 тысяч рублей.

37-летняя псковичка в аналогичной ситуации поверила очередному «банковскому работнику», который предложил обезопасить ее личный кабинет в Сети, после чего перевел себе 117 тысяч рублей, принадлежащих потерпевшей. 45-летняя псковичка в схожей ситуации лишилась более 70 тысяч рублей.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, добавили в пресс-службе.