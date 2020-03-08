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Общество

Псковская область получит более 4 млн на надбавки медработникам за выявление рака у пациентов

Фото Александра Сидоренко

Псковская область получит 4 млн 219,9 тыс. рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования на стимулирующие денежные выплаты медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России 7 марта.

«Утвердить прилагаемое распределение в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения», - отмечается в документе.

Кроме этого, 7 марта стало известно, что Псковской области направят около 115 млн рублей на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

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