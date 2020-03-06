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Двух иностранцев задержали у госграницы в Печорском районе

Двух иностранцев задержали пограничники у государственной границы в Печорском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Нарушителей из Ближнего Востока, которые направлялись в сторону Эстонии, поймали у деревни Иваново-Болото. Их сопровождал 32 летний житель Псковской области.

Нелегалам назначили штрафы и административное выдворение из России. В пресс-службе отметили, что за незаконное пересечение государственной границы предусмотрена уголовная ответственность.

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