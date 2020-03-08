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Общество

Копию дома-музея Александра Пушкина в Михайловском нашли в США

"Вести в субботу" на телеканале "Россия 1"

В американском штате Мэн находится почти точная копия дома-музея русского поэта Александра Пушкина, расположенного в «Михайловском» (Пушкиногорский район). Об этом сообщили в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

В этом доме, который находится на расстоянии 7,5 тыс. километров от Пушкинских Гор, живет советник экс-президента США Рональда Рейгана, писатель и историк Сюзанна Месси.

Корреспондент телеканала «Россия 1» Валентин Богданов подчеркнул, что русский дух в доме чувствуется «прямо от порога». В доме у Сюзанны Месси живет кошка сибирской породы.

"Вести в субботу" на телеканале "Россия 1"

Бывший советник американского президента рассказала, что в 1960-х вместе с мужем впервые приехала в СССР, где и увидела дом поэта. «Очень люблю Россию», – сообщила она. Сюзанна Месси отметила, что ей нравится русская кухня. В частности, она может приготовить пельмени.

В скором времени Сюзанна Месси посетит Санкт-Петербург, чтобы набирать материал для своей новой книги о России. В мае 2016 года она приезжала в Псков.

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