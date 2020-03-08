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Общество

Встреча с чемпионом Европы и мира по ММА Рустамом Керимовым состоялась в Пскове (ВИДЕО)

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по смешанным боевым единоборствам прошли впервые в Пскове 6-7 марта. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, специальным гостем соревнований стал чемпион Европы и мира по ММА, боец клуба «Dagestan Fighter» Рустам Керимов.

Рустам Керимов. Фото Дарьи Хватковой

О его встрече со спортсменами и студентами в рамках проекта «Диалог на равных» можно узнать здесь>>>

Фоторепортаж c первого дня соревнования здесь>>>, а c финальных боев – здесь>>>

Площадку для проведения смешанных единоборств предоставил спортивно-развлекательный парк «Простория».

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Встреча с чемпионом Европы и мира по ММА Рустамом Керимовым состоялась в Пскове (ВИДЕО) 1

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