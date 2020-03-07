Диалог на равных с Рустамом Керимовым

00:19, 07 марта 2020, ПАИ

В здании Псковского государственного университета большое количество молодых ребят в спортивной форме. Некоторые из них с синяками и ссадинами на лице. Эти ребята – спортсмены, участники чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа по смешанным боевым единоборствам, который впервые проходит в Пскове. И в университете они появились неслучайно. Именно здесь, в актовом зале, прошла встреча с известным бойцом, чемпионом Европы и мира по ММА, бойцом клуба «Dagestan Fighter»Рустамом Керимовым. Но обо всем по порядку.

Рустам Керимов прилетел в Псков по приглашению областной федерации ММА. Днем спортсмен посетил чемпионат и первенство СЗФО по смешанным единоборствам, а вечером – пришел на встречу со спортсменами и студентами, интересующимися темой смешанных единоборств. Сама встреча состоялась в рамках федерального проекта «Диалог на равных». Формат встречи достаточно простой – здесь нет официоза, и любой человек становится участником диалога, разговаривает с гостем на «ты».

«Будем идти к своей цели»

В самом начале встречи слово взял и.о. директора института образования и социальных наук Сергей Николаев, который является не только кандидатом педагогических наук, доцентом, но и мастером спорта по самбо и членом федерации дзюдо Псковской области. Он поприветствовал всех участников встречи, выразил надежду, что мероприятие поможет поставить перед собой новые цели и задачи. А самому Рустаму Керимову сказал, что надеется «увидеть его по телевизору рано утром» и что «Керимову поднимут руку». Эти слова вызвали бы недоумение у простых людей, но в зале все поняли слова Сергея Михайловича и одобрительно кивали. Речь шла, конечно, о UFC (Ultimate Fighting Championship) – о самой топовой на сегодняшний день организации, занимающейся проведением боев по смешанным единоборствам. Эти бои, как правило, проходят (по московскому времени) рано утром, а победителю рефери поднимает руку.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова





































































































































































































Дело в том, что Рустам Керимов должен подписать контракт с этой организацией. Этого события все ждут достаточно давно. В профессиональной карьере Рустам на данный момент не имеет поражений, его статистика – 14 боев и 14 побед. Немногие могут подобным похвастаться. Поэтому переход на уровень выше вполне ожидаем. Сам спортсмен признался, что его уже дважды приглашали в UFC, но это были предложения выйти на замену, такой вариант его не устраивает: «Я не тот боец, который выходит на замену. Мне кажется, я имею право пройти полную подготовку». А чуть позже добавил: «Думаю, этим летом обязательно узнаете о моем подписании. Кто-то будет рад, кто-то не будет рад. Мы будем идти к своей цели».

Рустам признался, что не чувствует себя звездой. Перед началом диалога с пришедшими на встречу захотел показать видео своей тренировки, но по техническим причинам этого сделать не получалось.

«Придется прямо тут показывать», – крикнули из зала. Рустам засмеялся. Так был задан общий тон встречи.

Месяц – тренировки, месяц – компьютерный зал

Пока пытались реанимировать интернет, чтобы показать видео, гости встречи стали активно задавать вопросы известному спортсмену. Прежде всего, многих интересовало то, кто привел Рустама в спорт.

«Такого человека не было. Я рано потерял отца. Просто часто дрался на улицах. И вот начал ходить в спортзал. Тренировался в Дербенте, в спортшколе, в подвале, на голом полу. И нам всем это нравилось. Еще и после тренировок могли подраться. Дети были», - начал заниматься спортом Рустам в возрасте 10-11 лет, это были тренировки по ушу саньда.

«Я тренировался так… Мы давали плату за тренировки. И вот я месяц ходил на тренировки, месяц – в компьютерный зал. Но тренировался. Уже в 14 лет выиграл чемпионат Дагестана по рукопашному бою. Выигрывал чемпионат Дагестана по армейскому рукопашному бою шесть раз», - рассказал он.

«В компьютерных играх тоже дрался?» - спрашиваю я.

«Больше любил гонки, машины. Так и сейчас люблю их», - смеется он.

Шел домой и плакал

Победы пришли не сразу. На встрече Рустам Керимов поделился воспоминаниями о своих первых соревнованиях: «Помню свои первые соревнования. Стал третьим. Сокрушался, плакал. Пешком шел домой с дипломом и медалью и думал: «Блин, как так. Надо первым было стать». Вторые соревнования вообще проспал. Тоже плакал. Как так, шанс упустил. Но жизнь мотивировала, люди.

Рустам признается: поддержка близких очень важна. Особенно тех, которые поддерживали его с самого начала. Они и по сей день поддерживают, за что он и благодарен. И неважно, какая именно это поддержка: финансовая или простая улыбка. По словам спортсмена, важны любые эмоции.

«Люди сейчас проявляют интерес к ММА, и от каждого болельщика этот интерес исходит. Кто-то хочет, чтобы я проиграл, кто-то хочет, чтобы я выиграл. Одного буду радовать, другого огорчать», - говорит он.

Дисциплина и концентрация

Как опытного бойца Рустама попросили дать совет начинающим спортсменам, которые принимали участие в соревнованиях: как себя вести, как относиться к победам и проигрышам.

Рустам рассказал о том, как сам выступал в любительских боях и что, по его мнению, является самым важным: «До того момента, пока не поднимут мою руку, я дисциплинирован и сконцентрирован. Да, после начинаю нарушать дисциплину, - и добавляет - но в рамках разумного. Поэтому каждому бойцу советую быть дисциплинированным, соблюдать режим тренировок, сна, питания, быть дисциплинированным. Даже проигрыш – это мотивация, чтобы выиграть в дальнейшем. Нужно ставить цель. Тем, кто в финале - желаю выступить без травм. Самое тяжелое – это поражение в финале. Кто выиграет – удачи на России, кто проиграет – стать первым в следующем году. Когда был любителем – мог провести 6-7 боев в день. Каждый час. Поэтому нужно себя правильно восстановить. Потому что какая-то мелочь может повлиять на результат. Поэтому нужно соблюдать режим. До самого конца соревнований. Потом можно отдыхать, восстанавливаться».

«Восточные единоборства и вегетарианство – это совместимые вещи?» – прозвучал вопрос из зала, который буквально обескуражил бойца ММА.

«Это вообще несовместимо. Доказано на бойцах UFC. Без мяса человек сам станем мясом, в октагоне его съедят. Я еще не встречал бойца, который бы не ел мяса. Честно говоря, и вегетарианцев не встречал», - резюмировал спортсмен.

«Вы это делаете не для себя, а для молодёжи»

В этот момент в зал зашел главный организатор турнира, председатель областной федерации ММА Аркадий Мурылёв. И сразу же получил долю критики от Рустама Керимова: «Я бы хотел задать вопрос: почему у вас до сих пор нет октагона? Ваш октагон… Я, когда зашел, увидел, мне было стыдно. Скажу свое мнение: такое отношения к бойцам не должно быть. Вы должны обращаться к администрации. Вы это делаете не для себя, вы это делаете для молодежи».

На что Аркадий Мурылев ответил: «Я понял, Рустам. На самом деле, у нас октагон ввели в любителях только с того года. У нас до этого бойцы выступали в ринге. И октагон подразумевался только для профессиональных видов спорта. Мы еще просто не успели обновить свою базу. Мы округ взяли на себя (соревнования, которые проходят в эти дни – авт.). Ни один регион в Северо-западе не хотел брать соревнования. Благодаря тому, что администрация области пошла навстречу и выделила финансирование, мы смогли его провести. На октагон средств не осталось. Может быть, посмотрев на соревнования, найдутся спонсоры». Мурылев отметил, что по грантам НКО удалось открыть два центра: в Пскове и в Великих Луках. Средства вкладываются. Не все чиновники на местах воспринимают вид спорта как серьезное мероприятие. На это нужно время.

Было похоже, что Рустам вошел в положение и ответил достаточно благодушно: «Турнир прошел на уровне. Уверен, что в следующий раз турнир будет еще масштабнее».

Известный боец оценил и уровень спортсменов. В разговоре с журналистами он признался, что увидел много талантливых ребят, у которых были искры в глазах. Если все будут помогать, руководство города будет помогать, то будет и из Пскова много талантливых ребят, которые смогут стать звездами в ближайшие 10 лет. Приоткрыл завесу тайны о том, что по его просьбе один человек подарит Пскову хороший октагон. Но подробности рассказывать не стал.

Благотворительность, образование и честность

«Вы когда станете чемпионом UFC, приедете в Псков с поясом?», - спросили молодые спортсмены.

Рустам удивился, но обещал приехать. Еще обещал вернуться в Псков, когда здесь откроют хороший зал.

В ходе встречи звучали самые разные вопросы. Рустама спросили о благотворительности. Он признался, что если и занимается благотворительностью, то тайно. Но одну историю рассказал. О, том, как был открыт сбор средств для помощи человеку, который упал с мопеда в Таиланде. Об этой истории узнал Рамзан Кадыров и взял на себя все расходы по лечению этого человека.

Так как встреча проходила в актовом зале ПсковГУ, то не мог не прозвучать вопрос об образовании. Насколько оно важно для бойца?

«Если боец сидит как камень, то в этом нет ничего хорошего. Образование важно и играет большую роль. Боец должен быть всесторонне развитым», - стоит отметить, что сам Рустам закончил Ростовский государственный экономический университет (РИНХ).

В самом конце встречи ребята спросили спортсмена о том, что он ценит в людях больше всего.

Честность и порядочность. Таким был ответ. И тут же вспомнил про вопрос о новом визите в Псков.

«Нужно знать цену своих слов. Если обещал – нужно делать. Это важно. Важно следить за своими словами. И оставаться порядочным человеком», - после встречи Рустам вместе с участниками «диалога» сделали общее фото. Возможно, что слова, которые он сказал, смогут помочь многим молодым спортсменам уже завтра, во время финальных поединков чемпионата и первенства СЗФО по смешанным единоборствам. А сам Рустам еще не раз приедет в Псков, чтобы вдохнуть в спортсменов уверенность в своих силах и настроить их на победы.

Александр Елисеев