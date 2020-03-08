Рекомендации по выбору цветов дал псковичам Роспотребнадзор

08:44, 08 марта 2020, ПАИ

Управление Роспотребнадзора по Псковской области даёт рекомендации по выбору цветов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, секрет красивого букета, который долго останется свежим, состоит из двух слагаемых: свежесть каждого цветка и правильные условия хранения.

При покупке цветов обязательно необходимо обратить внимание на свежесть цветов, на отсутствие признаков болезни, если цветы или иные декоративные растения продаются в горшках.

Свежесть цветов можно определить по стеблю – он не должен быть слишком сухим. «Очень хорошим признаком свежести при покупке цветов, и в частности – роз, является наличие так называемой «рубашки» или «рубашечного листа». Это самые нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и словно обнимают полураспустившийся бутон. Нередко продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать розе более эстетичный вид, поэтому отсутствие «рубашки» вовсе не является свидетельством «второй свежести» цветка», - добавили в Роспотребнадзоре.

Также определить свежесть цветов можно по степени раскрытия бутона – лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы, так как срок жизни цветов с полностью раскрытым бутоном значительно меньше.

Кроме того, покупая живые цветы необходимо обращать внимание на эластичность лепестков. «Если осторожно отогнуть лепесток такого цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму. У растений «не первой свежести» лепестки выглядят слабыми, вялыми, возможно – слегка подсохшими; они с трудом возвращаются на место, и нередко осыпаются при любом прикосновении», - пояснили в Роспотребнадзоре.

Помимо этого в региональном ведомстве призвали покупателей смотреть на маркировку продукции. На ней должна быть указана информация о наименовании товара, месте нахождения (адрес), фирменном наименовании изготовителя (продавца) и стране происхождения товара; цене в рублях; видовом названии растения, об особенностях содержания и разведения.

Продавец также должен предоставить информацию о номере и дате разрешения на ввоз в Россию определенных видов дикорастущих растений, выданного компетентным органом страны-экспортера или иным уполномоченным на выдачу такого разрешения органом.