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Общество

Эксперт: В России будет идеальное для здоровья людей лето

Лето 2020 года в России будет идеальным для здоровья людей, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По его словам, предстоящее в России лето будет теплее, чем обычно. Синоптик назвал его «малиновым», потому что окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины. Он отметил, что это будет «зона идеального климатического комфорта» – погода, которая считается исключительной и для здоровья, и для отдыха.

При этом эксперт уточнил, что в ближайшие месяцы в России будет наблюдаться аномальная погода с температурой, стабильно превышающей норму. По его словам, это самое теплое начало весны за всю историю наблюдений.

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